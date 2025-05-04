Son 1 yılda borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Borsa İstanbul'da 28 Nisan – 2 Mayıs haftasında BİST 100 endeksi, yüzde 2,81'lik bir düşüşle 9.167,58 puan seviyesinden kapanarak 2025 yılı başından bu yana yüzde -6,74’lük bir değişim yaşadı. Uzun süredir yatay bir seyir izleyen BİST 100 endeksine rağmen, bazı hisselerde önemli değer kayıpları gözlemlendi.

İşte en fazla düşen hisseler...