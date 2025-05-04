Son 1 yılda borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Yatırımcıların merak ettiği Borsa İstanbul'da işlem gören en fazla değer kazanan ve kaybeden 10 hisse belli oldu.
Borsa İstanbul'da 28 Nisan – 2 Mayıs haftasında BİST 100 endeksi, yüzde 2,81'lik bir düşüşle 9.167,58 puan seviyesinden kapanarak 2025 yılı başından bu yana yüzde -6,74’lük bir değişim yaşadı. Uzun süredir yatay bir seyir izleyen BİST 100 endeksine rağmen, bazı hisselerde önemli değer kayıpları gözlemlendi.
İşte en fazla düşen hisseler...
10 - Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK)
Bir yıl önceki fiyat: 18.300,00 TL
Kapanış fiyatı: 6.315,00 TL
Yıllık düşüş oranı: Yüzde -65
9 - Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT)
Bir yıl önceki fiyat: 51,50 TL
Kapanış fiyatı: 17,70 TL
Yıllık düşüş oranı: Yüzde -66