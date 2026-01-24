  1. Ekonomim
Herkes altının rekor üstüne rekor kırdığını söylese de son 1 senede en çok getiri sağlayan madenler arasında ilk sıralarda bile gelmiyor. Zirve yüzde 147 ile gümüşte. İşte listenin tamamı

Son 1 yılda en yüksek getiri sağlayan 10 maden! Altın onların yanında bir hiç...

Son bir yılda yatırımcıların gözdesi altın rekorlarla gündemde kalırken, asıl büyük kazancı sağlayan madenin altın değil gümüş olması dikkat çekti; yüzde 147’lik artışla zirveye yerleşen gümüş, emtia piyasasında dengeleri değiştirdi.

Son 1 yılda en yüksek getiri sağlayan 10 maden! Altın onların yanında bir hiç...


1. Gümüş: %147

Son 1 yılda en yüksek getiri sağlayan 10 maden! Altın onların yanında bir hiç...

2. Platin: %125

Son 1 yılda en yüksek getiri sağlayan 10 maden! Altın onların yanında bir hiç...

3. Kobalt: %120

