Son 1 yılda en yüksek getiri sağlayan 10 yatırım fonu: Faiz hassasiyeti olanlar dikkat
Faize duyarlı yatırımcıların giderek artan ilgisini çeken katılım hisse senedi fonları, son bir yılda sağladıkları güçlü performanslarla dikkat çekti. Reel sektör şirketlerine, faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda yatırım yapan bazı fonlar, piyasadan pozitif ayrışarak yatırımcısına yüksek getiri sundu.
Faiz geliri içermeyen, katılım esaslarına uygun şirket hisselerinden oluşan katılım hisse senedi fonları, son bir yıllık performanslarıyla öne çıkarken, en yüksek getiriyi sağlayan 8 fon yatırımcılar için mercek altına alındı
