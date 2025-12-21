  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Son 1 yılda en yüksek getiri sağlayan 10 yatırım fonu: Faiz hassasiyeti olanlar dikkat

Son 1 yılda en yüksek getiri sağlayan 10 yatırım fonu: Faiz hassasiyeti olanlar dikkat

Faize duyarlı yatırımcıların giderek artan ilgisini çeken katılım hisse senedi fonları, son bir yılda sağladıkları güçlü performanslarla dikkat çekti. Reel sektör şirketlerine, faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda yatırım yapan bazı fonlar, piyasadan pozitif ayrışarak yatırımcısına yüksek getiri sundu.

Son 1 yılda en yüksek getiri sağlayan 10 yatırım fonu: Faiz hassasiyeti olanlar dikkat - Sayfa 1

Faiz geliri içermeyen, katılım esaslarına uygun şirket hisselerinden oluşan katılım hisse senedi fonları, son bir yıllık performanslarıyla öne çıkarken, en yüksek getiriyi sağlayan 8 fon yatırımcılar için mercek altına alındı

1 | 12
Son 1 yılda en yüksek getiri sağlayan 10 yatırım fonu: Faiz hassasiyeti olanlar dikkat - Sayfa 2

10. ZPE (17,70)

2 | 12
Son 1 yılda en yüksek getiri sağlayan 10 yatırım fonu: Faiz hassasiyeti olanlar dikkat - Sayfa 3

9. KTI (18,29)

3 | 12
Son 1 yılda en yüksek getiri sağlayan 10 yatırım fonu: Faiz hassasiyeti olanlar dikkat - Sayfa 4

8. KPC (18,30)

4 | 12