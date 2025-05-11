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  4. Son 1 yılda yatırımcısının cebini dolduran 10 hisse ; En düşüğü yüzde 269 kazanç sağladı.

Son 1 yılda yatırımcısının cebini dolduran 10 hisse ; En düşüğü yüzde 269 kazanç sağladı.

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 10 şirket son 1 yılda yatırımcısına yüzde ciddi oranlarda kazanç sağladı.

Son 1 yılda yatırımcısının cebini dolduran 10 hisse ; En düşüğü yüzde 269 kazanç sağladı. - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5-9 Mayıs haftasını %2,43 artışla 9390,51 puandan tamamladı. Son bir yılda aynı seviyelerde dalgalanan endekste yıllık bazda %-8,55 düşüş yaşandı.

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Son 1 yılda yatırımcısının cebini dolduran 10 hisse ; En düşüğü yüzde 269 kazanç sağladı. - Sayfa 2

SON 1 YILDA DEV KAZANÇ SAĞLADI

Ancak bu dönemde bazı hisselerde dikkat çeken yükselişler görüldü. En çok değerlenen 10 şirket şöyle sıralandı:

 

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Son 1 yılda yatırımcısının cebini dolduran 10 hisse ; En düşüğü yüzde 269 kazanç sağladı. - Sayfa 3

Şirket ünvanı (Hisse kodu) Bir yıl önceki fiyat (TL) Kapanış fiyatı (TL) Yıllık değişim
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) 8,19 126,70 %1.447
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Son 1 yılda yatırımcısının cebini dolduran 10 hisse ; En düşüğü yüzde 269 kazanç sağladı. - Sayfa 4
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) 16,93 125,90 %643
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