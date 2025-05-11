Son 1 yılda yatırımcısının cebini dolduran 10 hisse ; En düşüğü yüzde 269 kazanç sağladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 10 şirket son 1 yılda yatırımcısına yüzde ciddi oranlarda kazanç sağladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5-9 Mayıs haftasını %2,43 artışla 9390,51 puandan tamamladı. Son bir yılda aynı seviyelerde dalgalanan endekste yıllık bazda %-8,55 düşüş yaşandı.
1 | 12
SON 1 YILDA DEV KAZANÇ SAĞLADI
Ancak bu dönemde bazı hisselerde dikkat çeken yükselişler görüldü. En çok değerlenen 10 şirket şöyle sıralandı:
2 | 12
|Şirket ünvanı (Hisse kodu)
|Bir yıl önceki fiyat (TL)
|Kapanış fiyatı (TL)
|Yıllık değişim
|Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)
|8,19
|126,70
|%1.447
3 | 12