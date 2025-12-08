Son 11 halka arz hissesinden kim ne kadar aldı? 700.000 kişi o hisseyi seçti, lot sayısı açıklandı
4 milyonu aşkın yatırımcı akını ve açıklanan rekor lot dağılımları, son halka arzlarda dengeleri değiştirdi. Borsada gözler, talep patlaması yaşayan hisselere çevrildi.
Borsa İstanbul’da (BİST) son dönemde gerçekleşen halka arzlar, katılım rekorlarıyla dikkat çekerken, 700 binin üzerinde yatırımcının tek bir hisseye yönelmesi ve dağıtılan lot sayılarının ortaya çıkması piyasada yeni bir hareketliliğin fitilini ateşledi.
