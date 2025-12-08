Son 5 yılda konut fiyatı en çok artan 26 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması hayrete düşürdü

Avrupa genelinde son beş yılda konut fiyatları hızla yükselirken, bu artışın en sert yaşandığı ülke Türkiye oldu. Emlak piyasasındaki dönüşüm fiyatlara doğrudan yansırken, konut fiyatlarının gerilediği tek ülkenin Finlandiya olması dikkat çekti.