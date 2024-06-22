Son 5 yılda makas iyice açıldı: Asgari ücret 8, konut fiyatı 12 kat arttı

Türkiye’de 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete ara zam yapıldı. Enflasyonun bu yıllarda yüksek seyretmesi sebebiyle yılda iki defa ücret artışlarına gidildi. Dezenflasyonist sürecin tesis edilmesi için uygulanan sıkı para politikası devam ederken yüzde 75 ile zirve yapan yıllık enflasyonda Haziran ayından itibaren önce baz etkisiyle birlikte düşüş bekleniyor. Ardından aylık TÜFE’de öncelikle yüzde 2,0-2,5 bandına doğru gerileme hedefleniyor.