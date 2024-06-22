Son 5 yılda makas iyice açıldı: Asgari ücret 8, konut fiyatı 12 kat arttı
Asgari ücret son 5 yılda yüzde 771 arttı ve 2 bin 20 TL’den 17 bin TL’ye yükseldi ancak konutun fiyatı ise aynı dönemde Merkez Bankası verilerine göre yüzde 1258 arttı. Sektördeki maliyet artışının daha hızlı olması sebebiyle ortalama metrekare fiyatı 30 bin 900 TL oldu. 5 yıl önce asgari ücretin yüzde 13 üzerinde bulunan metrekare fiyatı, bugün yüzde 80 yukarısında bulunuyor.
Türkiye’de 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete ara zam yapıldı. Enflasyonun bu yıllarda yüksek seyretmesi sebebiyle yılda iki defa ücret artışlarına gidildi. Dezenflasyonist sürecin tesis edilmesi için uygulanan sıkı para politikası devam ederken yüzde 75 ile zirve yapan yıllık enflasyonda Haziran ayından itibaren önce baz etkisiyle birlikte düşüş bekleniyor. Ardından aylık TÜFE’de öncelikle yüzde 2,0-2,5 bandına doğru gerileme hedefleniyor.
5 AYLIK ZAM FARKI YÜZDE 22,72
Bu yılın 5 aylık dönemine bakıldığında emekli aylıklarına yüzde 22,72 enflasyondan kaynaklanan zam farkı oluştu. Haziran TÜFE rakamının ardından 6 aylık zam farkının yüzde 25 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Gözler bir yandan da asgari ücrete çevrildi. Henüz “ara zam” konusu netlik kazanmadı. Hükümet 'ara zam yok' diyor ama artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle kamuoyunda ara zam beklentisi hakim...
SON 5 YILDA KONUT FİYATINDA YÜKSELİŞ VAR
Öte yandan koronavirüs salgınını da içine alan son 5 yıllık süreçte asgari ücret ve gıdanın ardından en temel ihtiyaç olan konut fiyatlarında önemli yükselişler yaşandı.