Son 5 yılın temettü şampiyonları açıklandı! İşte öne çıkan sektör ve şirketler
Son yıllarda yatırımcıların gözdesi hâline gelen temettü yatırımcılığı, özellikle bankacılık ve enerji devlerinin güçlü kâr performanslarıyla yeniden zirveye çıktı. Son 5 yılda en fazla temettü dağıtan şirketler belli olurken, listede sektör liderlerinin ağırlığı dikkat çekiyor.
Borsa İstanbul’da düzenli gelir arayan yatırımcıların tercih ettiği temettü yatırımcılığı, 2025’e yaklaşırken yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Özellikle bankacılık ve enerji sektörlerindeki kâr artışları, şirketlerin son 5 yıllık temettü performansına da doğrudan yansıdı. Yapılan derlemeye göre, bu iki sektörde faaliyet gösteren dev şirketler temettü liginde açık ara öne çıktı. Düzenli ve yüksek temettü politikasıyla bilinen bu şirketler, yatırımcısına hem istikrarlı nakit akışı sağladı hem de uzun vadede güçlü bir değer artışı sundu. İşte bankacılık ve enerji sektörünün damga vurduğu son 5 yılın temettü şampiyonları…