Son bir yılda en çok kazandıran 10 hisse belli oldu! Bir şirket zirveye oturdu
Borsada 3-7 Kasım haftasını BİST100 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederek 10924,53 puandan kapatmasıyla .BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim yüzde +22,11 olarak gerçekleşti. Peki yatırımcısını yanıltmayan hisseler hangileri oldu. Bu süreçte bazı hisselerde yüksek oranlı kazançlar görüldü. İşte detaylar…
7 Kasım cuma kapanış itibari ile borsada son bir yıldaki değişim yüzde +22,11 olarak gerçekleşti.
Bu süreçte bazı hisselerde yüksek oranlı kazançlar görüldü. İşte en çok kazandıran 10 hisse...
