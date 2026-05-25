İşte son bir yılda zirve ve dip yapan hisseler! Yüzde 2 binin üzerinde artış dikkat çekti
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz bir yılda en çok yükselen ve en fazla düşen hisseler belli olurken; bazı hisseler yüzde 2 binin üzerinde prim yaptı.
Son bir yılda yatırımcısına en fazla kazandıran hisse Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) oldu. Şirket hissesi son bir yılda %2024,63 yükseldi.
Gündoğdu Gıda'yı Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) izledi. HEDEF hissesi son bir yılda %1797,23 değer kazandı.
Listenin üçüncü sırasında Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.(ODINE) yer aldı. Hissenin bir yıllık kazancı %1446,16.