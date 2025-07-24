TOGG’un fiyatı da yükseldi! İşte ÖTV artışı sonrası otomobil fiyatları; Ford, Opel, Renault, Tesla..
Milyonlarca kişiyi etkileyen ÖTV zammı resmen geldi. Artık ÖTV dilimi yüzde 70’ten başlarken, yüzde 220’ye kadar çıkmış durumda. Vergideki artışla beraber otomobil fiyatları da arttı. İşte 2025 ÖTV zammı sonrası otomobillerin yeni fiyatları.
Milyonlarca kişiyi etkileyecek ÖTV zammı yılın ortasında resmen geldi. Otomobiller için daha önce iddia olarak gündeme gelen ÖTV artışı yapıldı. Özel Tüketim Vergisi artılırken, içten yanmalı otomobillerin yanı sıra, elektrikli, hibrit, pikap model araçların ÖTV’leri değişti.
Buna ek olarak motor hacmi eşiği de ÖTV’de 1300 cc ve altı iken, 1400 cc altı olarak güncellendi.
PİKAPLARDA ÖTV YÜZDE 50’YE ÇIKTI
Daha önce yüzde 4 olan pikap ÖTV oranı, yeni artışla beraber yüzde 50’ye yükseldi.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE EN DÜŞÜK ÖTV YÜZDE 25
Elektrikli otomobiller son dönemde herkesin ilgi odağı. Ancak bu otomobiller ne yazık ki son iki yıldır ciddi vergi oranlarına tabii tutuluyor. Yüzde 10 ÖTV’si olan elektrikli otomobillerin yeni oranı yüzde 25 oldu. Üstelik elektrikli modellerde üst segmente yükseldikçe vergi oranları da; 25,55,65 ve 75 olarak artıyor.