TOGG’un fiyatı da yükseldi! İşte ÖTV artışı sonrası otomobil fiyatları; Ford, Opel, Renault, Tesla..

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE EN DÜŞÜK ÖTV YÜZDE 25

Elektrikli otomobiller son dönemde herkesin ilgi odağı. Ancak bu otomobiller ne yazık ki son iki yıldır ciddi vergi oranlarına tabii tutuluyor. Yüzde 10 ÖTV’si olan elektrikli otomobillerin yeni oranı yüzde 25 oldu. Üstelik elektrikli modellerde üst segmente yükseldikçe vergi oranları da; 25,55,65 ve 75 olarak artıyor.