SON DAKİKA: Kıdem tazminatı tavanı yükseldi: İşte yeni kıdem tazminatı tavanı
Memur maaş zamlarıyla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatında yeni tavan da belli oldu. Kıdem tazminatı tavanı yüzde 19,31 oranında artacak. Peki yeni kıdem tazminatı tavanı nasıl uygulanacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç detayları yazdı.
Kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Son işyerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, ödenecek kıdem tazminatı, tavan tutarı aşamıyor.
Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, buna bağlı bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.
Geçen yıl temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Ancak, seyyanen zam en yüksek devlet memuru ikramiyesine yansıtılmadı. Dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı hesabında da seyyanen zam dikkate alınmadı.
Seyyanen zam ocak ayında 12.055 TL’ye yükseldi, temmuz ayında ise 14.383 TL’ye yükselecek. Seyyanen zam yansıtılmadığı için kıdem tazminatı tavanı düşük kaldı.