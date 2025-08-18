  1. Ekonomim
  4. Moda dünyasında deprem! 900 şubeli moda devi iflas başvurusunda bulundu. Üretim duruyor

İflas başvurusu bu kez Türkiye’de bir şirketten değil. Dünyaca ünlü moda devi kepenk indiriyor. Başvuruda bulundu ve üretimi durduracağını açıkladı.

Türkiye dahil dünyanın pek çok yerinde ekonomik kriz var. Özellikle beyaz yakalıları tehdit eden işsizlik endişesi günden güne artıyor. 

Küresel ekonomik kriz etkisini fazlasıyla hissettirirken, ülkemizde pek çok sektörden dev üretici iflas etti veya konkordato başvurusunda bulundu.

Bir iflas haberi ise Almanya merkezli moda devinden geldi. Küresel pazarda adından söz ettiren ve 900 şubesi bulunan giyim devi iflas başvurusunda bulundu.

Sözcü’nün haberine göre Hamburg merkezli Closed markasının iflasının ardından, bu kez Mönchengladbach merkezli C & S Textilgesellschaft mbH iflas başvurusunda bulundu.

