Son dakika... SGK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi dikkat! Zam için ikinci veri geldi
Son dakika haberi... Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok başlığı etkileyen şubat ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre, enflasyon aylı bazda yüzde 4,53 olurken, yıllık bazda yüzde 67,07 olarak gerçekleşti. 2 aylık enflasyon rakamı da belli oldu. Peki, memur emeklisi ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
TÜİK'in şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla beraber milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın ikinci enflasyon verisi de belli oldu.
Şubat ayı enflasyon rakamı ne kadar oldu?
Enflasyon şubat ayında beklentileri aşarak aylık bazda yüzde 4,53 artış kaydetti. Yıllık bazda ise yüzde 67,07 olarak gerçekleşti.
Memur ve emeklilerin maaşı ne kadar artacak?
SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. Şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4.53 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4.53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece ikinci aydan zam yüzde 11.53 olarak belirlendi.
Nihai emekli zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.