Son dakika... SGK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi dikkat! Zam için ikinci veri geldi

TÜİK'in şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla beraber milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın ikinci enflasyon verisi de belli oldu.

Şubat ayı enflasyon rakamı ne kadar oldu?

Memur ve emeklilerin maaşı ne kadar artacak?

SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. Şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4.53 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4.53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece ikinci aydan zam yüzde 11.53 olarak belirlendi.