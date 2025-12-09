Son halka arz hisselerinin getiri performansı ortaya çıktı! Yüzde 1709 arttı herkesi şaşırttı
Son halka arzlar kazandıran-kaybettiren ayrımını netleştirdi! Bazı hisseler yatırımcısına yüzde 1700’ü aşan getiri sağlarken, bazıları sert düşüşle dikkat çekti.
Son dönemde Borsa İstanbul’da gerçekleşen halka arzların performansları yatırımcı cephesinde çarpıcı bir tablo ortaya koydu; DSTKF yüzde 1709’luk yükselişle zirveye yerleşirken, bazı hisseler halka arz fiyatlarının da altına gerileyerek yatırımcısını zarara sürükledi.
