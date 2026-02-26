  1. Ekonomim
Son kulis: İşte emekli bayram ikramiyesinde masadaki en güçlü rakam

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki emekli bayram ikramiyesi için kulislerde hangi rakam öne çıkıyor? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda Ankara kulislerinde konuşulan son rakamı paylaştı.

SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda Ankara kulislerinde konuşulan son iddiaları paylaştı.

İsa Karakaş’ın Ankara kulislerinden aktardığı son bilgilere göre ikramiyede zam oranı yüzde 25’le sınırlı kalabilir.

İkramiye için 5.000 TL ihtimali güçlenirken, son anda sürpriz bir artış yapılabileceği de konuşuluyor. 28 Şubat tarihi ise ödeme için kritik eşik...

İsa Karakaş, konuyla ilgili yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Takvimler ilerliyor, nefesler tutuldu. Ramazan ayının manevi iklimi devam ederken milyonlarca emeklinin gündeminde tek bir soru var: 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?'

