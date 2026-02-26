Son kulis: İşte emekli bayram ikramiyesinde masadaki en güçlü rakam

İsa Karakaş, konuyla ilgili yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Takvimler ilerliyor, nefesler tutuldu. Ramazan ayının manevi iklimi devam ederken milyonlarca emeklinin gündeminde tek bir soru var: 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?'