Son ödeme tarihi 31 Mayıs: Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat

Bu yıl satın alınan mülklerin ilk emlak vergisi ödemesi 2025'te başlayacak. Geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler ve vefat eden emekli, gazi, engelli birinci derece yakınları, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf olacak. 2024 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek, ikinci taksitler ise kasım ayında ödenecek. İsteyen vatandaşlar her iki taksiti de tek seferde ödeyebilir, ödemelerini zamanında yapmayanlar ise ceza faizi ile karşılaşacak.