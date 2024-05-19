Son ödeme tarihi 31 Mayıs: Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat
Gelir İdaresi Başkanlığı: Emlak vergisinin 1. taksiti için son ödeme tarihi 31 Mayıs. Ev alacaklara vergi kolaylıkları geliyor.
2024 yılı emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Bu tarihe kadar ev, arsa, iş yeri, tarla, bağ, bahçe, yazlık sahiplerinin vergilerini ödemeleri gerekiyor.
Bu yıl satın alınan mülklerin ilk emlak vergisi ödemesi 2025'te başlayacak. Geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler ve vefat eden emekli, gazi, engelli birinci derece yakınları, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf olacak. 2024 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek, ikinci taksitler ise kasım ayında ödenecek. İsteyen vatandaşlar her iki taksiti de tek seferde ödeyebilir, ödemelerini zamanında yapmayanlar ise ceza faizi ile karşılaşacak.
Evini kiraya vererek kirada oturanlar muafiyetten yararlanacak mı?
Kendi adına tapuda kayıtlı tek konutunu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar vergi muafiyeti kapsamına alınırken, tek evini kiraya verip oğlu, kızı veya eşine ait bir evde oturanlar bu vergi avantajından yararlanamıyor.
Emekli aylığı alanlar, kırsaldaki arazisi için vergi muafiyetinden yararlanır mı?
Emekli, gelir elde etmediği arazisi olduğunda vergi avantajından yararlanırken, emekli aylığı dışında gelir elde etmeye başlayanların vergi ödemesi gerekiyor. Geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve işsizler ise emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilir.