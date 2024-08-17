Son veriler açıklandı, konutta reel kayıp sürdü: İstanbul ve İzmir’de dikkat çeken tablo
Temmuz ayına ait konut fiyatları verisi açıklandı. Konut fiyatlarında enflasyona göre bakıldığında reel bazlı kayıp sürdü. Merkez Bankası verilerine bakıldığında İstanbul ve İzmir’deki tablo dikkat çekti. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar ne durumda? İstanbul'da hangi ilçelerde fiyatlar uygun? İşte detaylar..
Son dönemde konut fiyatları artış gösterse de bu artış enflasyonun altında kaldı. Merkez Bankası’nın son açıkladığı veri, konut fiyatlarında reel bazlı kaybın sürdüğünü gösterdi. Konut Fiyat Endeksi verisine göre konut fiyatları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9, geçen yıla göre 38,7 artış gösterdi.
KONUTTA FİYAT ENFLASYONUN ALTINDA ARTTI
Yıllık bazda 38,7 oranında artış yaşanmasına rağmen enflasyona göre indirgendiğinde fiyatlar reel bazda 14,3 oranında kayıp gösterdi.
İSTANBUL VE İZMİR’DE DİKKAT ÇEKEN TABLO
İstanbul ve İzmir’de konut fiyatları aylık bazda yüzde 0.2 oranında düşerken, Ankara’da yüzde 0.6 arttı.
Peki konut fiyatlarında reel bazlı kaybın nedeni ne? Enflasyona göre bakıldığında fiyatlarda ilerleyen süreçte düşüş sürer mi? İstanbul’da nerelerde fiyatlar daha uygun? Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özlemacıklı, şunları söyledi:
“Konut Fiyat Endeksi verilerine baktığımızda bir toparlanmayı görüyoruz. Bazı artışlar yaşanmaya başladı. Yani reel bazlı düşüşün azaldığını görmeye başlıyoruz.