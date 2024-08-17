Son veriler açıklandı, konutta reel kayıp sürdü: İstanbul ve İzmir’de dikkat çeken tablo

Peki konut fiyatlarında reel bazlı kaybın nedeni ne? Enflasyona göre bakıldığında fiyatlarda ilerleyen süreçte düşüş sürer mi? İstanbul’da nerelerde fiyatlar daha uygun? Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özlemacıklı, şunları söyledi:

“Konut Fiyat Endeksi verilerine baktığımızda bir toparlanmayı görüyoruz. Bazı artışlar yaşanmaya başladı. Yani reel bazlı düşüşün azaldığını görmeye başlıyoruz.