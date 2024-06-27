Son zamdan sonra akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? (İşte 27 Haziran benzin, motorin, LPG fiyatları)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Peki 27 Haziran perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları nasıl? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
21 Haziran tarihinde yapılması planlanan ve bayram tatili sonuna ertelenen akaryakıt zammı salı günü pompaya yansımıştı.
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Benzinin litre fiyatı 2 TL, motorin ise 1,68 TL yükselmişti. LPG fiyatları da 40 kuruş artmıştı.
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Motorin litre fiyatı 43 lirayı, benzin litre fiyatı da 45 lirayı aştı.
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GÖZLER TEMMUZ'DAKİ ÖTV ZAMMINDA
Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammına çevrildi.
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