Sonbaharda hesaplarınız dolacak! Lot başına 6 TL temettü müjdesi! THY, Aselsan, Bim, Tüpraş...
“Borsa İstanbul’da işlem gören 27 şirket, sonbaharda yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Ödeme yapacak şirketler arasında Bim, Aselsan, TÜPRAŞ ve Türk Hava Yolları da bulunuyor.
Borsa İstanbul’da işlem gören 27 şirket, eylül, ekim ve kasım aylarında hissedarlarına temettü ödemelerini gerçekleştirecek. Temettü miktarları ve ödeme tarihleri netlik kazanırken, öne çıkan sektörler arasında enerji, perakende, inşaat, sağlık ve gayrimenkul yatırımları yer aldı.
İşte temettü dağıtacak şirketler...
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)
Hisse başına 0,3056939 TL brüt ve 0,2598398 TL net temettü dağıtacak.
Temettü verimi: yüzde 2,16
Temettü tarihi: 1 Eylül 2025
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) (2. taksit)
Hisse başına 3,4420289 TL brüt ve 2,9257245 TL net temettü dağıtacak.
Temettü verimi: yüzde 1,85
Temettü tarihi: 2 Eylül 2025