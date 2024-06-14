Sosyal Güvenlik Başuzmanı canlı yayında anlattı: Emekliyi bekleyen 'sıfır zam' tehlikesi

EMEKLİ ZAMMINDA ÜÇÜNCÜ FORMÜL

Kök maaşta üçüncü formülden bahseden Karakaş, "Ancak sıfır zam hükümet için bir risk. 4 milyona yakın bir emekli var. Sıfır zam büyük tepki çekecek. Üçüncü bir formül söyleyeceğim. Kök maaşı 6180 lira alan bir emekliye 3820 TL devlet ödüyor. Yüzde 25,75'lik zam bekliyoruz. Bu durumda 7771 TL'ye denk geliyor. Bu 10 bin TL'ye mi tamamlanacak. Yoksa devletin verdiği destek aynı miktarda mı verilecek. Destek aynı miktarda verilirse 11591 liraya çıkacak" şeklinde konuştu.