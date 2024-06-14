Sosyal Güvenlik Başuzmanı canlı yayında anlattı: Emekliyi bekleyen 'sıfır zam' tehlikesi
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zamlarıyla ilgili değerlendirme yaptı. Zammın kök maaşa göre yapılması durumunda "sıfır zam" tehlikesinden bahseden Karakaş, "Kök maaşı 8 bin TL ve altında olanlar Temmuz'da yüzde 25 zam alsalar bile maaşları 10 bin TL'de kalacak" dedi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, memur, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili sorulara yanıt verdi.
"EKONOMİ YÖNETİMİ VE VEKİLLER FARKLI DÜŞÜNÜYOR"
Emekli zammıyla ilgili ekonomi yönetimi ve milletvekilleri arasında fikir ayrılığı olduğunu belirten Karakaş, "Ekonomi yönetimi ısrarla 'Mevcut zam neyse onu verelim' diyor. Milletvekilleri ise emeklilerin etkisi altında. Onlar emekliler rahatlatılsın diyorlar" ifadelerini kullandı.
EMEKLİYİ BEKLEYEN SIFIR ZAM TEHLİKESİ
Emekli zammının kök maaşa göre yapılması durumunda milyonları bekleyen tehlikeden bahseden Karakaş, "Eğer zam kök maaşa göre yapılırsa kök maaşı 8 bin lira ve altında olanlara zam gelmeyecek. Bu kişiler yüzde 25'lik zam yapılsa bile maaşları 10 bin TL'de kalacak" dedi.
EMEKLİ ZAMMINDA ÜÇÜNCÜ FORMÜL
Kök maaşta üçüncü formülden bahseden Karakaş, "Ancak sıfır zam hükümet için bir risk. 4 milyona yakın bir emekli var. Sıfır zam büyük tepki çekecek. Üçüncü bir formül söyleyeceğim. Kök maaşı 6180 lira alan bir emekliye 3820 TL devlet ödüyor. Yüzde 25,75'lik zam bekliyoruz. Bu durumda 7771 TL'ye denk geliyor. Bu 10 bin TL'ye mi tamamlanacak. Yoksa devletin verdiği destek aynı miktarda mı verilecek. Destek aynı miktarda verilirse 11591 liraya çıkacak" şeklinde konuştu.