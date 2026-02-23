Sosyal güvenlikte yeni dönem: Emeklilikte şartlar değişiyor: İsa Karakaş detayları açıkladı

SON 7 YILLIK HİZMET SÜRESİ

"Eğer sigorta girişiniz 2008 yılındaki büyük SGK reformundan önceyse, hala bir şansınız var. Mevcut uygulamada, farklı statülerde çalışanların hangi şartla emekli olacağını "son 7 yıllık fiilî hizmet süresi" belirliyor" diyen Karakaş, son 7 yıl (2.520 gün) içinde en çok hangi statüde (en az 1.260 gün) prim ödediyseniz, o statüden emekli olacağınızın altını çizdi.