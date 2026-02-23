Sosyal güvenlikte yeni dönem: Emeklilikte şartlar değişiyor: İsa Karakaş detayları açıkladı
Sosyal Güvenlik sisteminde uzun süredir avantaj sağlayan emeklilik uygulamalarında önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren statü düzenlemesi, özellikle yeni kuşak sigortalılar açısından artık kolaylaştırıcı bir seçenek olmaktan çıkıp daha zorlayıcı bir sürece dönüşüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yapılan değişikliğin hangi şartları kapsadığını, kimleri etkileyeceğini ve emeklilik planlamasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini açıkladı. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek sistemde birleştirilmiş olsa da uygulamadaki farklılıklar sürüyor. Uzman Karakaş, vatandaşların daha az prim ödeyerek daha yüksek emekli maaşı almanın yollarını araştırdığını belirterek, bu noktada SSK (4/1-a) statüsünün öne çıktığını ifade etti.
Karakaş’a göre SSK’dan emekli olmak, Bağ-Kur’a kıyasla yaklaşık 1.800 ila 2.000 gün daha az prim ödeme avantajı sağlıyor. Ayrıca çalışma süresinin geçtiği döneme bağlı olarak maaş hesaplamasında da SSK lehine farklılık oluşabildiğini vurguladı.
SON 7 YILLIK HİZMET SÜRESİ
"Eğer sigorta girişiniz 2008 yılındaki büyük SGK reformundan önceyse, hala bir şansınız var. Mevcut uygulamada, farklı statülerde çalışanların hangi şartla emekli olacağını "son 7 yıllık fiilî hizmet süresi" belirliyor" diyen Karakaş, son 7 yıl (2.520 gün) içinde en çok hangi statüde (en az 1.260 gün) prim ödediyseniz, o statüden emekli olacağınızın altını çizdi.