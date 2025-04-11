Sosyal medyadan isyan ettiler: Pompaya zam anında, indirim ise geç yansıyor
Akaryakıt zammını jet hızıyla pompaya yansıtan akaryakıt istasyonlarının, sıra indirime gelince ‘sistem arızası’ bahanesiyle yakıt satışını geciktirdiği iddia edildi.
Son dönemde akaryakıt fiyatlarında art arda indirimler yaşanırken, tüketicilerden de sosyal medyada tepkiler geliyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre zamların “anında” tabelalara yansıtıldığını, ancak indirimlerin “gecikmeli” uygulandığını öne süren vatandaşlar, bazı akaryakıt istasyonlarının “sistem arızası” bahanesiyle indirim dönemlerinde satış yapmadığını ileri sürüyor.
Örneğin, 25-26 Mart tarihinde hem benzin, hem de mazota zam geldiğinde, bazı akaryakıt istasyonları resmî açıklamayı beklemeden tabela değişikliğine giderken, dün ve önceki günkü gelen indirimleri tabelaya yansıtmakta geç kaldığını ileri sürüyorlar.