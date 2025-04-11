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  4. Sosyal medyadan isyan ettiler: Pompaya zam anında, indirim ise geç yansıyor

Sosyal medyadan isyan ettiler: Pompaya zam anında, indirim ise geç yansıyor

Akaryakıt zammını jet hızıyla pompaya yansıtan akaryakıt istasyonlarının, sıra indirime gelince ‘sistem arızası’ bahanesiyle yakıt satışını geciktirdiği iddia edildi.

Sosyal medyadan isyan ettiler: Pompaya zam anında, indirim ise geç yansıyor - Sayfa 1

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında art arda indirimler yaşanırken, tüketicilerden de sosyal medyada tepkiler geliyor.

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Sosyal medyadan isyan ettiler: Pompaya zam anında, indirim ise geç yansıyor - Sayfa 2

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre zamların “anında” tabelalara yansıtıldığını, ancak indirimlerin “gecikmeli” uygulandığını öne süren vatandaşlar, bazı akaryakıt istasyonlarının “sistem arızası” bahanesiyle indirim dönemlerinde satış yapmadığını ileri sürüyor.

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Sosyal medyadan isyan ettiler: Pompaya zam anında, indirim ise geç yansıyor - Sayfa 3

Örneğin, 25-26 Mart tarihinde hem benzin, hem de mazota zam geldiğinde, bazı akaryakıt istasyonları resmî açıklamayı beklemeden tabela değişikliğine giderken, dün ve önceki günkü gelen indirimleri tabelaya yansıtmakta geç kaldığını ileri sürüyorlar.

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Sosyal medyadan isyan ettiler: Pompaya zam anında, indirim ise geç yansıyor - Sayfa 4

Tüketiciler duruma sosyal medyadan isyan ederek “Arıza var denilerek indirimler geç yansıtılıyor. İndirim yapıldığında da bu böyle, zam olduğunda da. Zam gelmeden akaryakıt almak istediğimizde de ‘yakıt kalmadı’ cevabı ile karşılaşıyoruz” paylaşımlarında bulundu.

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