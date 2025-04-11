Sosyal medyadan isyan ettiler: Pompaya zam anında, indirim ise geç yansıyor

Tüketiciler duruma sosyal medyadan isyan ederek “Arıza var denilerek indirimler geç yansıtılıyor. İndirim yapıldığında da bu böyle, zam olduğunda da. Zam gelmeden akaryakıt almak istediğimizde de ‘yakıt kalmadı’ cevabı ile karşılaşıyoruz” paylaşımlarında bulundu.