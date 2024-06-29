Sosyal yardımlar tek çatıda toplanacak: 3 çocuğa vergi indirimi ve düşük faizli kredi yolda

SOSYAL YARDIM KRİTERLERİ NETLEŞTİRİLECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları dâhilinde sosyal yardım kriterleri netleştirilecek ve hiçbir kurum tarafından esnetilemeyecek.