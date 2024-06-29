Sosyal yardımlar tek çatıda toplanacak: 3 çocuğa vergi indirimi ve düşük faizli kredi yolda
Hükümet dar gelirli vatandaşın elini rahatlatmak için sosyal yardımları tek çatı altında toplama kararı aldı. Aynı kişi birkaç yerden yardım alamayacak. Üç çocuklu aileye vergi indirimi ve uygun kredi de yolda.
Hükümet dar gelirli vatandaşın elini rahatlatmak ve yardımda adaleti sağlamak amacıyla sosyal yardımları tek çatı altında toplayacak.
SOSYAL YARDIM KRİTERLERİ NETLEŞTİRİLECEK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları dâhilinde sosyal yardım kriterleri netleştirilecek ve hiçbir kurum tarafından esnetilemeyecek.
Yardım için hane halkı geliri ve mülk sahipliği kriterleri gibi birçok konuda çalışmalar yürütülecek ve kıstaslar belirlenecek.
Çalışma sonrasında asıl yardıma muhtaçların yardım almasını engelleyen uygulamaların da önüne geçilecek.