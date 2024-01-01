Sözleşmeler yılı oldu: EYT'den maaş zamlarına 2023 böyle geçti...

Ocak 2023 istatistiklerine göre, 16 milyon 163 bin 54 işçiden yüzde 14,42'sine denk gelen 2 milyon 330 bin 98'inin sendikalı olduğu Türkiye'de çalışma hayatında 2023 yılı, yeni asgari ücretin 1 Ocak itibarıyla brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanmasıyla başladı.

1 | 10