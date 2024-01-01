Sözleşmeler yılı oldu: EYT'den maaş zamlarına 2023 böyle geçti...
2024'e "merhaba" derken çalışma hayatında 2023'te pek çok önemli kararlar alındı, kanunlar çıkarıldı. Bunlardan en önemlilerinden biri, EYT düzenlemesinin yasalaşması oldu. 2023'te memur ve işçilerin toplu sözleşmelerinden geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması, emekli maaşlarından asgari ücrete kadar toplumun farklı kesimlerinden milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı.
Ocak 2023 istatistiklerine göre, 16 milyon 163 bin 54 işçiden yüzde 14,42'sine denk gelen 2 milyon 330 bin 98'inin sendikalı olduğu Türkiye'de çalışma hayatında 2023 yılı, yeni asgari ücretin 1 Ocak itibarıyla brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanmasıyla başladı.
Toplumun büyük bölümünün merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme, şubat ayında Meclis gündemine geldi.
28 Şubat'ta TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasal düzenlemeden 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler yararlandı ve yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık almaya başladı. Düzenlemeden faydalanan yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu.
Bayram ikramiyeleri
En düşük emekli aylığının 30 Mart'ta 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildiği 2023'te, emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkartıldı. Kamuda geçici çalışanların, çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatıldı.