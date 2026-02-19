SPK plastik ambalaj devine onay verdi. Yatırımcının 1 lotu 19 lot oluyor!
Borsanın büyük şirketlerinden RNPOL SPK’dan aldığı onayla %1900 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak.
Sermaye Piyasası Kurulu, plastik ambalaj sektörünün önde gelen şirketlerinden RNPOL’un %1900 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Kararla birlikte yatırımcıların elindeki 1 lot pay 19 lota yükselecek.
rotaborsa.com’da yer verilen bültene göre Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) 30.000.000 TL olan sermayesi 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamının iç kaynaklardan karşılanması yoluyla 600.000.000 TL’ye yükseltilecek.
İç kaynaklardan karşılanacak olan 570.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımının Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 169.036.384,37 TL tutarlı kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 311.182.369,95 TL tutarlı kısmı Hisse Senetleri İhraç Primlerinden ve 89.781.245,68 TL’lık kısmı ise Kayda Alınan Emtia Karşılığından karşılanacak.