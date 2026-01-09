SPK’dan sürpriz halka arz onayı geldi; Enerji sektörünün parlayan yıldızı geliyor!
Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler arasında Üçay Mühendislik’i görmek isteyenler muradına eriyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul’da planlanan halka arza onay verdi. SPK’nın onayına göre 2026 yılının 4’üncü halka arzı Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri olacak.
borsaningundemi.com’un haberine göre Üçay Mühendislik'in halka arzında, şirketin ortağı konumunda bulunan Ayhan Karacabey'e ait 5.000.000 TL ve Mustafa Bozkurt'a ait 5.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek.
LOT FİYATI 18 TL OLARAK BELİRLENDİ
Hisselere fazla talep gelmesi halinde ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.