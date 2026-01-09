  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. SPK’dan sürpriz halka arz onayı geldi; Enerji sektörünün parlayan yıldızı geliyor!

SPK’dan sürpriz halka arz onayı geldi; Enerji sektörünün parlayan yıldızı geliyor!

Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler arasında Üçay Mühendislik’i görmek isteyenler muradına eriyor.

SPK’dan sürpriz halka arz onayı geldi; Enerji sektörünün parlayan yıldızı geliyor! - Sayfa 1

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul’da planlanan halka arza onay verdi. SPK’nın onayına göre 2026 yılının 4’üncü halka arzı Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri olacak.

1 | 6
SPK’dan sürpriz halka arz onayı geldi; Enerji sektörünün parlayan yıldızı geliyor! - Sayfa 2

borsaningundemi.com’un haberine göre Üçay Mühendislik'in halka arzında, şirketin ortağı konumunda bulunan Ayhan Karacabey'e ait 5.000.000 TL ve Mustafa Bozkurt'a ait 5.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek.

2 | 6
SPK’dan sürpriz halka arz onayı geldi; Enerji sektörünün parlayan yıldızı geliyor! - Sayfa 3

LOT FİYATI 18 TL OLARAK BELİRLENDİ

Hisselere fazla talep gelmesi halinde ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

3 | 6
SPK’dan sürpriz halka arz onayı geldi; Enerji sektörünün parlayan yıldızı geliyor! - Sayfa 4

175.000.000 TL mevcut sermayeye sahip Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri, halka arz süreciyle birlikte sermayesini 225.000.000 TL'ye yükseltecek.

4 | 6