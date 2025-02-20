S&P, yıl sonu faiz ve dolar/TL tahminini güncelledi

Brezilya

S&P 2025 yılı sonunda Brezilya’da politika faizinin yüzde 14,75 seviyesinde olacağını öngörürken, 2026 tahmini yüzde 12,50, 2027 tahmini de yüzde 9 oldu. Dolar/real beklentisi ise 2025 yıl sonu için 5,90, 2026 ve 2027 yıl sonu için ise 5,85 oldu.