S&P, yıl sonu faiz ve dolar/TL tahminini güncelledi
S&P Başekonomisti Elijah Oliveros-Rosen gelişen piyasalara yönelik faiz ve kur tahminlerini güncelledi. Tahminler arasında Türkiye politika faizi ve kur tahminleri de yer aldı.
S&P Gelişen Piyasalar Başekonomisti Elijah Oliveros-Rosen, ABD’de Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin revize edilmesiyle gelişen piyasalara yönelik faiz ve kur tahminlerini de güncelledi. Türkiye'ye yönelik politika faizi ve kur tahminlerini içeren değerlendirmede yıl sonu dolar/TL tahmini dikkat çekti. İşte faiz ve kur tahminleri...
Brezilya
S&P 2025 yılı sonunda Brezilya’da politika faizinin yüzde 14,75 seviyesinde olacağını öngörürken, 2026 tahmini yüzde 12,50, 2027 tahmini de yüzde 9 oldu. Dolar/real beklentisi ise 2025 yıl sonu için 5,90, 2026 ve 2027 yıl sonu için ise 5,85 oldu.
Şili
S&P yüzde 5 olan Şili’deki politika faizinin 2025 yılı sonunda yüzde 4,50 seviyesinde olacağını öngörürken, 2026 ve 2027 tahmini de aynı seviyede kaldı. Kur tarafında ise dolar/peso beklentisi 2025, 2026 ve 2027 yıl sonu için 980 oldu.