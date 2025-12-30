Spread: Yatırımcı için maliyet ve risk göstergesi

Spread nedir?

Spread, finans literatüründe bir varlığın alış ve satış fiyatı arasındaki fark olarak tanımlanır ve piyasa likiditesi, volatilitesi ile yatırımcı risk algısı hakkında kapsamlı bilgiler sunar. Likiditesi yüksek piyasalarda spread daralırken, işlem hacminin düşük olduğu veya piyasanın belirsizliklerle dolu olduğu dönemlerde genişler ve yatırımcıların stratejik kararlarını doğrudan etkiler. Spread, yalnızca maliyet göstergesi değil, aynı zamanda piyasadaki arz ve talep dengesi, likidite sıkışıklığı ve ekonomik belirsizlik hakkında da bilgi verir. Özellikle kısa vadeli işlemler gerçekleştiren yatırımcılar, dar spread sayesinde maliyetleri minimize ederken, geniş spread dönemlerinde risk algısını artırmak ve pozisyon stratejilerini gözden geçirmek zorunda kalır. Bu bağlamda spread, hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların portföy yönetiminde kritik rol oynar ve piyasa trendlerinin tahmin edilmesinde temel bir veri kaynağıdır. Spreadin ani değişimleri, volatilite ve panik satışlar hakkında erken uyarı sağlar. Ayrıca spread analizi, yatırım stratejilerinin tasarlanmasında, maliyet optimizasyonunda ve risk yönetiminde önemli bir araç olarak kullanılır.