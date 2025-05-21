SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme hükümlerinin devreye girdiğini vurgulayan Yılmaz, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 oranında zam öngörüldüğünü ifade etti.