SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı
Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisinin gözü, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek maaş zamlarında. Nisan ve Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından, Haziran ayına yönelik tahminler de gündeme gelmeye başladı. Bu çerçevede, Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranı merak konusu olurken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşı ile SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine yönelik olası zamlı rakamları paylaştı.
Emekliler, Temmuz ayında alacakları zamlı maaşları belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasını bekliyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin merakla takip ettiği zam oranı, haziran ayında netleşecek. Haziran ayına sayılı günler kala uzmanlar da enflasyon tahminlerini paylaşmaya başladı.
A Haber’e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, beklenen enflasyon oranına göre emeklilere yapılacak zamları ve yeni maaş tutarlarını detaylı şekilde açıkladı.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, TÜİK verileri doğrultusunda açıklanan enflasyon oranlarını değerlendirdi. Ocak ayında enflasyonun yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, mart'ta yüzde 2,46 ve nisan'da ise yüzde 3 olarak açıklandığını hatırlatan Yılmaz, bu veriler doğrultusunda SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin yılda iki kez enflasyon farkı doğrultusunda zam aldığını belirtti.