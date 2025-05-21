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  4. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı

Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisinin gözü, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek maaş zamlarında. Nisan ve Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından, Haziran ayına yönelik tahminler de gündeme gelmeye başladı. Bu çerçevede, Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranı merak konusu olurken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşı ile SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine yönelik olası zamlı rakamları paylaştı.

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı - Sayfa 1

Emekliler, Temmuz ayında alacakları zamlı maaşları belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasını bekliyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin merakla takip ettiği zam oranı, haziran ayında netleşecek. Haziran ayına sayılı günler kala uzmanlar da enflasyon tahminlerini paylaşmaya başladı.

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SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı - Sayfa 2

A Haber’e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, beklenen enflasyon oranına göre emeklilere yapılacak zamları ve yeni maaş tutarlarını detaylı şekilde açıkladı.

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SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı - Sayfa 3

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, TÜİK verileri doğrultusunda açıklanan enflasyon oranlarını değerlendirdi. Ocak ayında enflasyonun yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, mart'ta yüzde 2,46 ve nisan'da ise yüzde 3 olarak açıklandığını hatırlatan Yılmaz, bu veriler doğrultusunda SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin yılda iki kez enflasyon farkı doğrultusunda zam aldığını belirtti.

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SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi temmuz ayı maaşları ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı - Sayfa 4

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme hükümlerinin devreye girdiğini vurgulayan Yılmaz, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 oranında zam öngörüldüğünü ifade etti.

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