SSK girişi 1999-2005 arası olanlara müjde! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle mümkün
Son yıllarda "mini EYT" düzenlemeleri çerçevesinde 4A girişi 1999-2002-2005 arası yılları arasında olan sigortalılara yönelik yeni emeklilik hakları gündeme geldi.
SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen yeni düzenleme, 1 Ocak 1988 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 4/A (SSK) kapsamında sigortalı olanlara erken emeklilik imkânı tanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da katkı sunduğu uygulama, iki temel başlık altında yürütülüyor.
Üç çocuk sahibi kadınlara 2.160 güne kadar doğum borçlanması imkânı tanınırken, 9 Eylül 1999'dan önce işe başlayan sigortalılar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı sağlanıyor.
Bu sayede, eksik prim günlerini tamamlayan ya da belirli özel şartları karşılayan sigortalılar, normal emeklilik yaşını beklemeden emekli olabilecek.