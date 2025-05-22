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  4. SSK girişi 1999-2005 arası olanlara müjde! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle mümkün

SSK girişi 1999-2005 arası olanlara müjde! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle mümkün

Son yıllarda "mini EYT" düzenlemeleri çerçevesinde 4A girişi 1999-2002-2005 arası yılları arasında olan sigortalılara yönelik yeni emeklilik hakları gündeme geldi.

SSK girişi 1999-2005 arası olanlara müjde! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle mümkün - Sayfa 1

SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen yeni düzenleme, 1 Ocak 1988 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 4/A (SSK) kapsamında sigortalı olanlara erken emeklilik imkânı tanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da katkı sunduğu uygulama, iki temel başlık altında yürütülüyor.

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SSK girişi 1999-2005 arası olanlara müjde! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle mümkün - Sayfa 2

Üç çocuk sahibi kadınlara 2.160 güne kadar doğum borçlanması imkânı tanınırken, 9 Eylül 1999'dan önce işe başlayan sigortalılar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı sağlanıyor. 

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SSK girişi 1999-2005 arası olanlara müjde! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle mümkün - Sayfa 3

Bu sayede, eksik prim günlerini tamamlayan ya da belirli özel şartları karşılayan sigortalılar, normal emeklilik yaşını beklemeden emekli olabilecek.

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SSK girişi 1999-2005 arası olanlara müjde! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle mümkün - Sayfa 4

DOĞUM BORÇLANMASI 

Üç çocuk sahibi kadın sigortalılar, her çocuk için azami iki yıllık (toplam 6 yıl = 2.160 gün) borçlanma hakkına sahip. Borçlanma, doğum izni süresince prim ödenmemiş dönemleri kapsıyor; borçlanılan süre kadar prim gününüz tamamlanıyor. 

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