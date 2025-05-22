SSK girişi 1999-2005 arası olanlara müjde! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle mümkün

SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen yeni düzenleme, 1 Ocak 1988 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 4/A (SSK) kapsamında sigortalı olanlara erken emeklilik imkânı tanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da katkı sunduğu uygulama, iki temel başlık altında yürütülüyor.