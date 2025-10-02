SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki fark refah payı ile kapanacak mı?

Bu yıl için rakamlar belli oldu mu?

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyona göre belirlenecek. Ancak ipuçları da gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın yaptığı anketteki yüzde 29.86'lık tahmine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 11.30 olurken memur emeklilerinin farkla birlikte zam oranı yüzde 17.66 oldu.