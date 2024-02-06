SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Ek zam farkı hesaplara geçiyor! Kim, ne kadar maaş farkı alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek zamla oluşan 11,68 puanlık farkın ne zaman yatacağını araştırıyor. Ek zam farkının yatacağı tarihi Bakan Işıkhan açıklamıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkları bugünden itibaren hesaplara geçmeye başlıyor. Peki kim, ne kadar ek zam farkı (2024) alacak? İşte emekliye ek zam ödemesi takvimi ve zam farkı hesapması...

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2024 zam oranı ocak ayında açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte yüzde 37,57 olarak hesaplanırken, iktidar süreç içerisinde bu oranı memur emeklisinin zam oranıyla eşitledi. 1 | 13

Önce yüzde 42,57’ye çıkarılan zam oranı, son olarak yüzde 49,25'e yükseltilmişti. Bu oranın geçerliği olacağı tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 Ocak olarak açıklamıştı. 2 | 13

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 49,25’e çıkarılan 2024 zam oranı ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye yükseltilmesine yönelik kararlar cuma günü Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe girmişti. 3 | 13