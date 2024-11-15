SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 farklı zam senaryosu! Maaşlarda sınırlı artış kapıda
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam 1,5 ay sonra netleşecek. Zam oranı, 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek. Ancak 11 bin TL'nin altında kök maaş alan milyonlarca emekli için ya değişiklik yapılmayacak ya da yalnızca sınırlı bir artış söz konusu olacak. Bu nedenle en düşük emekli maaşının yeniden düzenlenmesi gündemde. İşte emekli maaşı artışı için öngörülen üç farklı senaryo ve detaylar…
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları belirlenecek. 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanacak emekli zammı ile kök maaşlarda değişiklik yapılacak.
Özellikle 11 bin TL'nin altında kök aylık alan emekliler için yeni bir düzenleme devreye girecek. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarılmıştı; Ocak zammı ile bu tutarın daha da artırılması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, “2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında artış sağlanmıştır. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
2 MİLYON KİŞİNİN MAAŞ ARTIŞI SINIRLI KALIYOR
Güncel verilere göre 3 milyon 703 bin 180 emekli en düşük maaş ile geçinmeye çalışıyor. Ancak kök maaş üzerinden yapılan zam sonrası yaklaşık 1,7 milyon emeklinin hesabına yatan tutar değişmezken, kalan 2 milyon kişinin de maaş artışı zam oranına göre sınırlı kalıyor. Bu durum en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme ihtiyacını gündeme taşıdı.