SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam: İşçi, esnaf, çiftçi aylıkları ne kadar olacak? Son dakika gelişmesi... SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş zammı duyuruldu. Milyonlarca emekli ek zammın ne zaman hesaplara yatacağını merak ederken SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 49,25'e yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Peki, emekli maaşları ne kadar oldu? Ne zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha verildi. Söz konusu maaş zammı haberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Işıkhan, katıldığı TRT Haber canlı yayınında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarını yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını söylemiş, artış oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükselmişti. 1 | 7

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen zam ne kadar oldu? Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha geldi. Bakan Işıkhan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz” dedi. Böylece memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı oranda zam alacak. 2 | 7

Emeklilere yeni ek zam ne zaman ödenecek? Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve yasalaşacak. Işıkhan emeklilere zammın ne zaman ödeceğine ilişkin de açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek" dedi. 3 | 7