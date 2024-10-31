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  4. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için oran verildi! Uzmanı hesapladı, maaş tablosu ortaya çıktı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için oran verildi! Uzmanı hesapladı, maaş tablosu ortaya çıktı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni yılda geçerli olacak zam oranı TÜİK tarafından ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak. 6 aylık enflasyona göre maaşlara yapılacak zam oranı ile ilgili tahminler de gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan enflasyon beklentisine göre maaşları hesapladı. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılbaşında alacağı zam oranı ve maaş tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için oran verildi! Uzmanı hesapladı, maaş tablosu ortaya çıktı - Sayfa 1

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı için gözler yeni yıla çevrildi. TÜİK​ tarafından ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını netleştirecek. Yeni yıla kısa bir süre kala hesaplar da yapılmaya başlandı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için oran verildi! Uzmanı hesapladı, maaş tablosu ortaya çıktı - Sayfa 2

Merkez Bankası’nın beklentileri, Orta Vadeli Plan (OVP) ve ekonomistlerin enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranlarında tahmini rakamlar gelmeye devam ediyor. 

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için oran verildi! Uzmanı hesapladı, maaş tablosu ortaya çıktı - Sayfa 3

Emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında artacak

Milyonlarca emeklinin yeni yıldaki zam oranları, ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranının ardından kesinleşecek ve emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında artacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için oran verildi! Uzmanı hesapladı, maaş tablosu ortaya çıktı - Sayfa 4

3 aylık enflasyon oranı belli oldu

TÜİK’in açıkladığı 3 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, ağustosta yüzde 2,47 ve eylülde yüzde 2,97 olarak kaydedildi. 3 aylık toplam enflasyon ise 8,93 olarak kayıtlara geçti.

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