SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için oran verildi! Uzmanı hesapladı, maaş tablosu ortaya çıktı
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni yılda geçerli olacak zam oranı TÜİK tarafından ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak. 6 aylık enflasyona göre maaşlara yapılacak zam oranı ile ilgili tahminler de gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan enflasyon beklentisine göre maaşları hesapladı. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılbaşında alacağı zam oranı ve maaş tablosu
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı için gözler yeni yıla çevrildi. TÜİK tarafından ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını netleştirecek. Yeni yıla kısa bir süre kala hesaplar da yapılmaya başlandı.
Merkez Bankası’nın beklentileri, Orta Vadeli Plan (OVP) ve ekonomistlerin enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranlarında tahmini rakamlar gelmeye devam ediyor.
Emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında artacak
Milyonlarca emeklinin yeni yıldaki zam oranları, ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranının ardından kesinleşecek ve emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında artacak.