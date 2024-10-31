SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için oran verildi! Uzmanı hesapladı, maaş tablosu ortaya çıktı

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı için gözler yeni yıla çevrildi. TÜİK​ tarafından ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını netleştirecek. Yeni yıla kısa bir süre kala hesaplar da yapılmaya başlandı.