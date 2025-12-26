SSK ve Bağ-Kur emeklisine 60 bin TL piyangosu: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2026 zammı öncesinde bankalar promosyon yarışını kızıştırdı. Hali hazırda promosyon tutarları bankalarda 31 bin lira sınırında. Bazı bankalar ise kampanyalarla birlikte promosyon miktarını 60 bin liraya kadar yükseltti. İşte 26 Aralık 2025 itibarıyla bankaların güncel promosyonları...
Emekliler, bir bankadan promosyon alabilmek için emekli maaşlarını o bankaya taşımayı ve maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca buradan almayı taahhüt ediyor. Başvurular doğrudan banka şubelerinden yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.
Taahhüt süresi tamamlanmadan banka değişikliği mümkün olsa da, mevcut bankada kalınan süreye karşılık gelen promosyon emeklide kalıyor; kullanılmayan süreye ait tutar ise bankaya iade ediliyor. İşte en yüksek banka promosyonları...
ZİRAAT BANKASI
12.000 TL emekli promosyonu
5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı
Havale ücretsiz, EFT ücretli