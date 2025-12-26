SSK ve Bağ-Kur emeklisine 60 bin TL piyangosu: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu

Emekliler, bir bankadan promosyon alabilmek için emekli maaşlarını o bankaya taşımayı ve maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca buradan almayı taahhüt ediyor. Başvurular doğrudan banka şubelerinden yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.