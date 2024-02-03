SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat, tarih netleşti! Kim ne kadar maaş farkı alacak? İşte hesaplama... Emekliye ek zam ödemesinde sıcak gelişme... SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine başlanıyor. Milyonları ilgilendiren ek zam ödemesinde tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Peki, emekli ek zammı ne zaman yatacak? Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? İşte emekliye ek zam ödemesi takvimi...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 37,57 olarak belirlenmiş daha sonra bu oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını duyurmuştu. 1 | 5

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. 2 | 5

Bakan Işıkhan duyurdu: Emekli ek zammı ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de emekli ek zammının yayınlaması sonrası ek ödeme için beklenen tarihler de açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine 6 Şubat'ta başlanacağını bildirdi. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödemelerin SSK kapsamında emekli olanlar için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar için de 7 Şubat'ta gerçekleştirileceği bilgisini vererek, "Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 3 | 5