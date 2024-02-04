SSK ve Bağ-Kurlular ek zam farkını ne zaman ve ne kadar alacak? İşte hesaplama ve netleşen iki tarih EMEKLİYE EK ZAMDA SON DAKİKA: SGK ve Bağ-Kur emeklileri… Yani işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul, yetim ve sürekli iş göremezlik maaşı alanların merakla beklediği “Zam farkı ne zaman ödenecek, “Zam farkı ne kadar olacak”, “Kim ne kadar zamlı maaş alacak” gibi soruların yanıtları geldi. İşte emekliye 2024 ek zam ödemesi hesabı ve ödeme takvimi…

SGK VE BAĞ-EMEKLİSİ ZAM ORANI YÜZDE 49,25 SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ocak ayında açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte yüzde 37,57 olarak hesaplanırken, ekonomi yönetimi süreç içerisinde bu oranı memur emeklisinin zam oranıyla eşitledi. Önce yüzde 42,57’ye çıkarılan zam oranı, son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasıyla yüzde 49,25’e yükseltildi. 1 | 17

EMEKLİYE EK ZAM RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 49,25’e çıkarılan zam oranı ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye yükseltilmesine yönelik kararlar Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe girdi. 2 | 17

EK ZAM NE ZAMAN YATACAK, FARK NE KADAR OLACAK?



Bu gelişmenin ardından yaklaşık 14 milyon kişi ek zam ödemelerinin ne zaman yapılacağını, ek zammın ne kadar olacağını araştırmaya başladı. 3 | 17