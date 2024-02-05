SSK ve Bağ-Kur'luların ek ödeme tarihleri netleşti: Kim, ne kadar alacak? İkramiye zammı da geliyor SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine yarın başlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaş farkı ödeme tarihlerini açıkladı. Emekli zammı düzenlemeleri sonrası ek zam farkı da netleşti. 2024 emekliler yılına özel bayram ikramiyesi zammı da yapılacağı belirtiliyor. Peki, hangi emekli ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın SSK ve Bağ-Kur'luların emekli maaş farkı ödeme tarihlerini açıklaması sonrası hangi emeklinin ne kadar ek zamlı maaş farkı alacağı sorgulanıyor. Emekliye zam düzenlemeleri Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla beraber emekli maaşı ek zam farkı ödeme tarihleri de açıklandı. 1 | 8

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 37,57 olarak belirlenmiş daha sonra bu oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını duyurmuştu. Böylece tüm emekliler için zam oranı eşitlenmişti. 2 | 8

En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Kanun teklifi Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 37,57'lik zamma göre ödendi. Ek zam düzenlemeleri ile oluşan maaş farkları ayrıca ödenecek. 3 | 8