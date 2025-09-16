SSK ve Bağkur emeklisi maaş zam hesabında 4 farklı senaryo! Aylıklara ne kadar artış yapılacak?
Emekli maaşlarına yapılacak zam için yeni hesaplar netleşiyor. Temmuz 2025’te SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 oranında artış almıştı. Şimdi gözler, Ocak 2026’da açıklanacak yeni oranlara çevrilirken Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve enflasyon tahminlerine göre emekliye zam için 4 farklı zam hesabı ortaya çıkıyor. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne olacak? Maaşı 16.881 TL, 17.500 TL, 18.000 TL ve 18.500 TL olan emekliler yeni dönemde ne kadar zam alacak?
Emeklinin maaş zammı için geri sayım başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Ocak 2026 hesapları şimdiden yapılmaya başlandı. Son 4 aylık verinin açıklanmasıyla birlikte emeklinin alacağı zam oranı da kesinleşecek.
Hedefler ve beklentilere göre 4 farklı zam hesabı ortaya çıkıyor
Ancak Merkez Bankası, Orta Vadeli Program ve enflasyon tahminleri de maaş zam hesabı ile ilgili fikir veriyor. Enflasyon hedefi ve beklentilerle 4 farklı zam hesabı ortaya çıkıyor.
2 aylık enflasyon verisi netleşti
Temmuz ayında enflasyon rakamları yüzde 2,06 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu. Memur enflasyon farkı ve SSK Bağkur emekli maaş zamları enflasyon rakamlarına göre şekillenecek.
Temmuzda emekliye zam yüzde 16,67 oldu
Ocak-Haziran döneminde ortaya çıkan maaş zammı SSK Bağkur emeklileri için yüzde 16,67 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon verilerine göre, ortaya çıkan yeni tablo şu şekilde:
Toplam enflasyon: Yüzde 16,67
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,07
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,58