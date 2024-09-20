SSK'lı, Bağ-Kur'lu emekliye kaplıca desteği! Masrafları devlet karşılıyor
Milyonlarca emekliye devlet muayene, ameliyat ve ilaç gibi tedavilerinin yanında ücretsiz kaplıca desteği de veriyor. Romatizmal hastalıklara iyi gelen kaplıcalardan emekliler SSK'lı, Bağ-Kur'lu fark etmeksizin yararlanabiliyor. İşte SGK tarafından karşılanan kaplıcalar için başvuru şartları ve gidebileceğiniz tesislerin listesi
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte emekliler kaplıca tatiline hazırlanıyor. SGK sigortalılar ve emeklilerin hastalık durumunda muayene, ameliyat ve ilaç gibi tedavilerinin yanında ihtiyacı olanlara bir de kaplıca desteği sunuyor.
Emekliler doktorlarının onaylaması ve rapor alması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine başvuru yapabiliyor. Özel kaplıcalarda konaklama giderlerinin artmasıyla birlikte masrafları karşılayamayan emeklilere bu tedavileri için bir fırsat sunuluyor.
KAPLICA TEDAVİLERİNDE SGK DESTEĞİ PEK BİLİNMİYOR
SGK’nın sağladığı bu desteklerden sadece emekliler değil, çalışanlar da faydalanabiliyor. Ancak kaplıca desteğinden yararlanmak için bazı şartlar gerekiyor. Raporu olan ve SGK tarafından belirlenen şartları taşıyan sigortalılar ve emekliler termal tesis ve kaplıca tedavilerine ücretsiz yararlanabiliyor.
SİGORTALI VEYA EMEKLİ OLMANIZ YETERLİ
Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı ve sigortalıkları sonunda emekli olanlara öncelikle bazı romatizmal rahatsızlık ve çeşitli hastalıklar nedeniyle ilaç ve ameliyat dışında alternatif tedavilerde de destek sağlıyor. Belirli şartlardan karşılanan bu tedaviler için ilk ve en önemli şart SGK sistemine kayıtlı olmak.