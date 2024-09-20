SSK'lı, Bağ-Kur'lu emekliye kaplıca desteği! Masrafları devlet karşılıyor

KAPLICA TEDAVİLERİNDE SGK​ DESTEĞİ PEK BİLİNMİYOR

SGK’nın sağladığı bu desteklerden sadece emekliler değil, çalışanlar da faydalanabiliyor. Ancak kaplıca desteğinden yararlanmak için bazı şartlar gerekiyor. Raporu olan ve SGK tarafından belirlenen şartları taşıyan sigortalılar ve emekliler termal tesis ve kaplıca tedavilerine ücretsiz yararlanabiliyor.