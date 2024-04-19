Stajyer ve çıraklara erken emeklilik hakkı verilecek mi?

"Avukatlara, doktorlara borçlanma hakkı var. Ancak sanayide ağır koşullarda çalışanlara prim hakkı yok. Burada büyük bir mağduriyet var. En çok ihtiyacı olan sanayi çıraklarına ise prim borçlandırma hakkı tanınmadı. Bu da mağduriyetin sayısının artırdı. Avukat doktor stajerleri erken emeklilikten yararlanırken sanayi çalışanların primleri çalışma hakkına tanınmadı. Seçim süreçlerinde borçlandırma haklarının verileceğine dair söylemler yer aldı. Ancak henüz yasal bir durum yaşanmadı."