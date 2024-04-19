Stajyer ve çıraklara erken emeklilik hakkı verilecek mi?
Erken emeklilik sürecinde mağduriyet yaşayan stajyer ve çıraklık mağdurlarına dair merak edilenleri SGK'nın Baş uzmanı İsa Karakaş açıkladı.
EYT sürecinde bir gün farkla ya da stajyer, çırak primleri sayılmadığı için erken emekli olamayan birçok işçi oldu. Bunlardan sadece avukat ve doktorla prim yapılandırılma hakkı tanındı. Sanayi işçileri ise mağduriyet yaşadı.
SGK Başuzmanı ve Başmüfettişi İsa Karakaş, çırak, staj primleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinden sonra çözülmesi beklenen staj ve çırak primlerinde mağduriyeti devam ederken Karakaş masa başı ayrımcılığı olduğunu ifade etti.
TGRT'ye konuşan Karakaş, erken emeklilikten ziyade sanayi işçi sınıfının prim sayısındaki düşüklüğünde mesleki haksızlık olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Avukatlara, doktorlara borçlanma hakkı var. Ancak sanayide ağır koşullarda çalışanlara prim hakkı yok. Burada büyük bir mağduriyet var. En çok ihtiyacı olan sanayi çıraklarına ise prim borçlandırma hakkı tanınmadı. Bu da mağduriyetin sayısının artırdı. Avukat doktor stajerleri erken emeklilikten yararlanırken sanayi çalışanların primleri çalışma hakkına tanınmadı. Seçim süreçlerinde borçlandırma haklarının verileceğine dair söylemler yer aldı. Ancak henüz yasal bir durum yaşanmadı."