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  4. Sterilizasyon nedir?

Sterilizasyon nedir?

Sterilizasyon, Merkez Bankası’nın çeşitli nedenlerle oluşan para arzı artışlarının etkilerini dengelemek için uyguladığı açık piyasa işlemleridir.

Sterilizasyon nedir? - Sayfa 1

Sterilizasyon

 Sterilizasyon, değişik nedenlerle para arzında ortaya çıkan artışların etkilerini dengelemek için Merkez Bankası’nın yaptığı açık piyasa işlemleridir.

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Sterilizasyon nedir? - Sayfa 2

Merkez Bankası, döviz satın aldığı zaman ortaya çıkan para arzı artışını tahvil satarak piyasadan çekmeye çalışır ve bu şekilde döviz piyasasına yapmış olduğu müdahalenin para arzı üzerindeki etkisini azaltmış olur.

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Sterilizasyon nedir? - Sayfa 3

Örneğin, Merkez Bankası döviz satın aldığı zaman para arzındaki artışı menkul değerler satışıyla piyasadan çekmeye çalışır ve bu şekilde döviz piyasasına yapılmış müdahaleyi sterilize etmiş olur.

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Sterilizasyon nedir? - Sayfa 4

Sterilizasyon politikası

Merkez Bankası’nın piyasaya döviz sürerken eş anlı olarak Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satın alması sayesinde ulusal para arzının değişmemesine “sterilizasyon politikası” adı verilir.

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