Sterilizasyon nedir?
Sterilizasyon, Merkez Bankası’nın çeşitli nedenlerle oluşan para arzı artışlarının etkilerini dengelemek için uyguladığı açık piyasa işlemleridir.
Sterilizasyon
Sterilizasyon, değişik nedenlerle para arzında ortaya çıkan artışların etkilerini dengelemek için Merkez Bankası’nın yaptığı açık piyasa işlemleridir.
Merkez Bankası, döviz satın aldığı zaman ortaya çıkan para arzı artışını tahvil satarak piyasadan çekmeye çalışır ve bu şekilde döviz piyasasına yapmış olduğu müdahalenin para arzı üzerindeki etkisini azaltmış olur.
Örneğin, Merkez Bankası döviz satın aldığı zaman para arzındaki artışı menkul değerler satışıyla piyasadan çekmeye çalışır ve bu şekilde döviz piyasasına yapılmış müdahaleyi sterilize etmiş olur.
Sterilizasyon politikası
Merkez Bankası’nın piyasaya döviz sürerken eş anlı olarak Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satın alması sayesinde ulusal para arzının değişmemesine “sterilizasyon politikası” adı verilir.