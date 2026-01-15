Stokastik osilatör piyasa momentumuna dair hangi sinyalleri üretiyor?

Hesaplama mantığı nasıl işliyor?

Stokastik osilatör, matematiksel olarak iki ana çizgi üzerinden hesaplanıyor. Bu çizgilerden ilki yüzde K olarak adlandırılıyor ve fiyatın belirlenen periyottaki konumunu ifade ediyor. Yüzde D çizgisi ise yüzde K’nın belirli bir ortalaması alınarak oluşturuluyor. Hesaplamalarda çoğunlukla 14 periyotluk zaman aralığı tercih ediliyor. Ancak yatırımcılar bu süreyi kendi stratejilerine göre değiştirebiliyor. Hesaplama sürecinde en yüksek ve en düşük fiyat seviyeleri temel alınıyor. Bu yöntem, fiyatın hangi bölgede yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Gösterge, 0 ile 100 arasında değer almasıyla kolay yorumlanabilir bir yapı sunuyor. Bu aralık, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin net biçimde tanımlanmasına imkan tanıyor. Kısa vadeli dalgalanmalar bu hesaplama sayesinde görünür hale geliyor. Böylece fiyat hareketlerinin gücü daha sağlıklı analiz edilebiliyor.