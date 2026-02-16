Şubat 2026 emekli promosyonları: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte banka banka promosyonlar

2026 yılına girilmesiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon ödemelerini güncelledi. Şubat ayı itibarıyla maaşını başka bir bankaya taşıyan ya da yeni emekli olan vatandaşlara özel nakit destek fırsatları açıklanırken, aylık gelir miktarına göre değişen promosyon tutarları bankalar arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı.