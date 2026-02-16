Şubat 2026 emekli promosyonları: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte banka banka promosyonlar
Şubat ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankaların sunduğu promosyon kampanyaları yeniden emeklilerin gündemine oturdu. Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, verilen ek ödemeleri karşılaştırarak en cazip fırsatı bulmaya çalışıyor. Güncellenen promosyon teklifleriyle birlikte bankaların emeklilere sağladığı ödeme tutarları da yakından takip ediliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka promosyonlar...
2026 yılına girilmesiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon ödemelerini güncelledi. Şubat ayı itibarıyla maaşını başka bir bankaya taşıyan ya da yeni emekli olan vatandaşlara özel nakit destek fırsatları açıklanırken, aylık gelir miktarına göre değişen promosyon tutarları bankalar arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı.
ZİRAAT BANKASI
SGK kapsamında (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli aylığını Ziraat Bankası üzerinden alan müşterilere 12.000 TL'ye kadar promosyon desteği sunuluyor. Buna göre aylığı 0–9.999,99 TL arasında olanlar 5.000 TL, 10.000–14.999,99 TL aralığında maaş alanlar 8.000 TL, 15.000–19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri aylık alan emekliler ise 12.000 TL promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.
Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme detayları nelerdir?
• 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
• Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
• Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.
VAKIFBANK
Vakıfbank'ın kampanyası 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerini kapsıyor. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor.