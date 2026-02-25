Şubat 2026 emekli promosyonu: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte oranlar...
Şubat emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. SSK Bağkur emeklileri maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isterken şartları merak ediyor. Emekli promosyonu 2026 yılında kamu ve özel bankalar tarafından Şubat ayında 30 bin TL'ye ulaşan tutarlarla yeniden güncellendi. Peki, emekli promosyon veren bankalar hangisi ve en yüksek ne kadar promosyon veriyor? İşte, güncel banka promosyonları...
Emekli promosyon veren bankalar güncellendi. Yapı Kredi, Garanti, ING, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda emekli promosyon tutarları değişti. Yeni emekli zam tablosunun netleşmesiyle birlikte, bankaların promosyon tutarları da güncellendi.
Peki, Şubat ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026 ne kadar, en yüksek veren banka hangisi? İşte emekli maaş promosyon veren bankalar...
DENİZBANK
Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 5 bin TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL ödeme yapmaktadır.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.
Böylece DenizBank’ın emeklilere ödediği promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.
Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank’tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
GARANTİ BBVA
15.000 TL’ye kadar nakit promosyona ek olarak;
Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,
2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL,
yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sunmaktadır.
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 1 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilmektedir.
QNB
Emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını QNB'den alan emeklilere 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır.
Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 8 bin 500 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 13 bin 500 TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara 20 bin TL ödenmektedir.
Kampanya 8 Ekim 2025- 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir.