Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç: İşte zamlı oran hesaplama
Şubat ayı kira artış oranları belli oldu. Milyonlarca kiracının merakla beklediği tavan fiyat da bu oranla birlikte netlik kazandı. İşte Şubat ayı kira artış oranı; yüzdelik zam hesaplama.
Milyonlarca kiracının beklediği Şubat ayı kira artış oranları belli oldu. 2025’in ikinci ayı için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanan oranlar, ev kiraları için ne kadar zam yapılacağını da belirleyen bir etken.
Peki Şubat ayında ne kadarlık artış oldu, yüzde kaç? İşte TÜFE hesabına göre kira zammı hesaplama…
Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber, merakla beklenen Şubat 2025 dönemi için uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Kiracılar ve ev sahipleri, zam oranlarının nasıl hesaplandığını merak ediyor.
OCAK 2025 ENFLASYON RAKAMLARI
2025 Ocak Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! İşte Detaylar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini duyurdu.
Resmi açıklamaya göre:
Aylık enflasyon: %5,03
Yıllık enflasyon: %42,12
12 aylık ortalama enflasyon: %56,35