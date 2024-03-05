Şubat ayında en çok satılan elektrikli otomobil modelleri belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) şubat ayı verilerine göre, geçen ay ülke genelinde 105 bin 990 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Otomotiv pazarı ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 40,6 artarak 185 bin 691 adet olarak gerçekleşti.

Togg T10X, elektrikli otomobil satışlarında 1201 adetle lider olsa da şubat ayındaki performansın önceki aylara göre düştüğü görülüyor.

İkinci sırada ise beklenmedik bir isim olan SsangYong Torres EVX modeli yer alıyor. Şubat ayında en çok satılan 3. elektrikli otomobil ise BMW 5 Serisi oldu. İşte en çok satılan 10 elektrikli otomobil modeli...