Süpermarket devine mahkemeden büyük şok! İşten çıkarma ve düşük ücrete işçi alma planı suya düştü
Süpermarket devi Tesco uygulamaya koyduğu işten çıkarma planı nedeniyle Yüksek Mahkeme'de verdiği hukuk mücadelesini kaybetti. Çalışanların sendika ile yürüttükleri süreç, Tesco’nun düşük ücrete işçi alma planını suya düşürdü.
Süpermarket devi Tesco’nun 2021 yılında dağıtım merkezi personelini işten çıkarıp daha düşük ücretle yeniden işe almaya çalışmasının ardından mağaza ve dağıtım işçilerinin bağlı bulunduğu sendika olan Usdaw tarafından yasal işlemle karşı karşıya kalmıştı. Tesco, 'işten çıkarma ve yeniden işe alma' planları konusunda Yüksek Mahkeme'de verdiği davayı kaybetti.
İŞTEN ÇIKARMALAR MAHKEME KARARIYLA ENGELLENDİ
Yüksek Mahkeme'nin 2022'de sendikanın lehine karar vermesinin ardından süpermarket devi aynı yıl karara itiraz etmişti. Ancak Yüksek Mahkeme Tesco'nun personeli işten çıkarmasının engellenmesi gerektiğine karar verdi.
SENDİKA MÜCADELEYİ KAZANDI
Tartışma, Tesco'nun 2007 yılında bazı dağıtım merkezlerini kapatmayı planlaması ve çalışanlarına taşınmaları halinde daha yüksek bir maaş teklif etmesinin ardından patlak verdi.
Süpermarket devi, 2021 yılında 'maaş tutma' uygulamasını sonlandırmaya çalıştı ve çalışanlarına toptan bir ödeme karşılığında bunu kaldıracaklarını, aksi takdirde sözleşmelerinin feshedileceğini ve daha düşük bir maaşla aynı şartlarda yeniden teklif edileceğini söyledi. Usdaw, sözleşmelerde yüksek maaşın kalıcı olarak tanımlandığını ve kaldırılamayacağını savundu. Tesco, 'sözleşme mekanizması' kullandığını savundu.
MAHKEME SÖZLEŞME ‘TEK TARAFLI’ OLAMAZ DEDİ
Ancak Yüksek Mahkeme kararında, 'Tesco'nun, kendi iş amaçlarına uygun olduğu her durumda çalışanların sözleşmelerini feshetme ve elde tutulan ücretleri sona erdirme hakkını tek taraflı olarak elinde tutmasının akıl almaz' olduğu belirtildi. 'Bu, objektif olarak bakıldığında her iki tarafça da gerçekçi olmayan ve endüstriyel sağduyuya aykırı olarak değerlendirilirdi' denildi.