Süpermarket devine mahkemeden büyük şok! İşten çıkarma ve düşük ücrete işçi alma planı suya düştü

MAHKEME SÖZLEŞME ‘TEK TARAFLI’ OLAMAZ DEDİ

Ancak Yüksek Mahkeme kararında, 'Tesco'nun, kendi iş amaçlarına uygun olduğu her durumda çalışanların sözleşmelerini feshetme ve elde tutulan ücretleri sona erdirme hakkını tek taraflı olarak elinde tutmasının akıl almaz' olduğu belirtildi. 'Bu, objektif olarak bakıldığında her iki tarafça da gerçekçi olmayan ve endüstriyel sağduyuya aykırı olarak değerlendirilirdi' denildi.